Jean en Andrée blazen 50 huwelijkskaarsjes uit

De roots van Jean Dehandschutter en Andrée Louis liggen in het Brusselse. Jean werd in Schaarbeek geboren in 1946. Andrée is geboren in Elsene in 1950. In een lokale dancing sloegen ze niet alleen de beentjes uit, maar schoot ook Cupido zijn pijlen af.

Dat leidde ertoe dat ze 50 jaar op 25 november 1972 geleden elkaar voor altijd en eeuwig trouw beloofden. Ze vestigden zich na hun huwelijk in Vlezenbeek. Jean ontpopte zich tot een talentvol chocolatier en verdiende er zijn boterham mee. Andrée ging aan de slag als bediende bij IBM. Het huwelijk werd gezegend met de geboorte van een zoon: Laurent. Laurent heeft intussen ook voor twee kleinkinderen gezorgd. Nadat Jean en Andrée met pensioen gingen, beslisten ze om in De Panne te komen wonen, waar ze elke dag de gezonde zeelucht opsnuiven. (MVO/foto MVO)