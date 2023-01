Jean Delendecker en Anna Nalenzinska vieren 50ste huwelijksverjaardag

Op donderdag 29 december 2022 vierden Jean Delendecker en Anne Nalenzinska hun 50ste huwelijksverjaardag.

Schepenen Anne Vervarcke-Pattyn en Kathleen van der Hooft kwamen in de Zuidstraat in Heist bij hen langs en zorgden met een fles champagne voor nog wat extra glans op dit gouden jubileum. Jean en Anna hebben twee kinderen, Kathy en Tom en één kleinkind Heike, dochter van Kathy.

Anna is geboren in Polen en kwam als 21-jarige naar Antwerpen. Toen haar werkgever op vakantie ging naar Spanje, bracht ze haar verlof door in Heist en leerde ze Jean kennen. Nadat ze terug naar Antwerpen ging, bleven ze contact met elkaar houden. Zes maand later stapten ze in het huwelijksbootje en is Anna definitief naar Heist verhuisd. Jean is meer dan 45 jaar kelner geweest waarvan ruim 20 jaar bij Pauwels op de zeedijk in Duinbergen ter hoogte van het Joseph Stübbenpark. Hij was ook zestien jaar ober bij Marie Siska en werkt er nog steeds al flexijobber in de minigolf.

Anna heeft een diploma Technisch Economisch ingenieur op zak maar helaas was dit document hier in België niet geldig. Ze heeft dan ook in de horeca gewerkt als poetsvrouw en hulp in de koude keuken. Het grootste deel van haar beroepsactiviteiten, ruim 30 jaar, voerde ze uit bij bar Pauwels. Het koppel houdt van samen wandelen, zwemmen en fietsen. Elk jaar gaan ze één maand op vakantie naar hun familie in Polen. (DM)