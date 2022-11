Jan en Jacqueline stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje

Jan Slootmaekers is een geboren en getogen Antwerpenaar. Hij werd in Antwerpen geboren in 1937, maar kwam in zijn jonge jaren ook al graag naar zee. Zijn toekomstige, Jacqueline Clemens, is geboren in Etterbeek in 1942 en praat nog altijd graag haar sappige Brusselse dialect. Ook zij bracht in haar jeugd vakanties door aan zee en in Westende liepen ze elkaar tegen het lijf.

En blijkbaar deelden ze veel meer dan hun liefde voor de zee, want 60 jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje, op 8 december 1962. Na hun huwelijk vestigde het jonge stel zich in Antwerpen, want Jan werkte er in de marketingafdeling van Agfa-Gevaert. Jacqueline verdiende de kost als schoenenverkoopster en ook met pralines inpakken en verkopen kon ze vlot overweg. Het het koppel kreeg drie kinderen: Mario, Nathalie en David. Die zijn uitgezworven naar Hoeilaart, Waasmunster en Emblem en hebben voor familie-uitbreiding gezorgd met vijf kleinkinderen. Sinds Jan en Jacqueline met pensioen zijn, keerden ze terug naar hun oude liefde, de zee. In De Panne gaan ze graag samen wandelen en fietsen, Jacqueline ontwikkelt verder haar schildertalent. (MVO/foto MVO)