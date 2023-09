Jan en Christiane zijn vijftig jaar getrouwd

Jan Decrop en Christiane Lefèvre vierden hun gouden jubileum. Jan (72) is de oudste zoon van Marcellin Decrop en Godelieve Byloo, bekend in Veurne en omstreken voor hun slagerij ‘Croptjes’ op de Grote Markt. Christiane (69) is afkomstig van Hoogstade en na haar studies ging ze bij de ouders van Jan in de beenhouwerij werken. Tussen het vele werk door hadden ze toch wat tijd over om elkaar beter te leren kennen. Op 29 juni 1973 zijn ze getrouwd. Samen met broer Marc Decrop en zijn vrouw Nicole namen zij de familiezaak over en bouwden het uit tot een kwaliteitsslagerij die bekend was voor zijn zelfgemaakte fijne specialiteiten. Jan en Christiane namen op 31 december 2010 afscheid van hun zaak en verhuisden naar de Oude Beestenmarkt in Veurne. Bart en Mieke zijn hun kinderen. Ondertussen is de familie uitgebreid met vier kleinzonen. Wandelen, reizen en genieten van lekker eten met familie en vrienden staat op hun verlanglijstje. Op de foto zien we schepenen Jan Verfaillie en Guido Hoste, Simon Decrop en Arne Decrop met vriendin Laura, Heidi Wullen en Bart Decrop, Jeroen Desaever en Mieke Decrop, Jules Decrop, Louis Decrop en vriendin Victoria, schepen Pascal Sticker en burgemeester Peter Roose. (foto JTV)