Jacquie Dumont en Rita Pauwels vieren gouden jubileum

Op 1 september waren Jacquie Dumont (71) en Rita Pauwels (70) uit de Lodewijk Maekeblijdestraat in Poperinge 50 jaar getrouwd.

Het feest werd pas vorige week gevierd. Jacquie werd geboren in Poperinge op 17 februari 1951, Rita op 4 december 1952, ook in Poperinge. Ze leerden elkaar kennen in café Ons Huis in de Ieperstraat tijdens een sneeuwstorm. Ze stapten op 1 september 1972 in het huwelijksbootje. Het echtpaar heeft twee dochters: Anne (44) en Nieke (40). Er zijn vijf kleinkinderen: Robbe, Rune, Lieze, Korneel en Merlijn. Naar aanleiding van hun jubileum werd de familie ontvangen in het stadhuis van Poperinge door schepen Loes Vandromme. (AHP/foto MD)