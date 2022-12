Jacques en Marie-Thérèse vieren gouden bruiloft met familie

De 74-jarige Jacques Serlet en de 71-jarige Marie-Thérèse Ollivier werden onlangs plechtig ontvangen door het gemeentebestuur voor de receptie op het gemeentehuis van Olsene voor de viering van hun gouden bruiloft.

Ze leerden elkaar kennen in de dancing Tabarin in Machelen. Ze stapten in het huwelijksbootje op 25 oktober 1972. Ze wonen nu in de Boswegel in Zulte. Het gouden echtpaar heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Jacques was tijdens zijn beroepsloopbaan loonwerker in de landbouw en Marie-Thérèse was werkzaam in de poetsdienst van het OCMW. De jubilarissen houden zich vooral bezig met fietsen. (MV)