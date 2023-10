Jacques en Liliane vieren diamanten huwelijk

Het echtpaar Jacques Staessens (geboren in Brugge op 25 augustus 1941) en Liliane Vansteene (geboren in Diksmuide op 18 augustus 1944) uit de Meidoornstraat in Sint-Pieters vierde het diamanten huwelijksjubileum. De twee leerden elkaar destijds kennen bij frituur Theo op het Zand in Brugge waar Liliane gewerkt heeft. Ze traden in het huwelijk op 24 september 1963. Ze kregen drie kinderen: Martine, Patrick en Natascha. Verder hebben ze twee kleinkinderen, Giovanni en Maxim en een pluskleinkind Hailey. Jacques werkte in La Brugeoise en bij Glaverbel en later als inpakker bij Outboard Marine in Brugge. Liliane werkte eerst in Frituur Theo waar ze super lekkere frieten serveerde en later als poetsdame bij drukkerij Van Den Broele. Jacques houdt van voetbal en boksen. Hij was van 1958 tot 1962 actief als bokser. Samen hielden ze van uitjes naar de Ardennen waar ze een grote caravan hadden. Ze genieten ook van een hapje en drankje met de kinderen en kleinkinderen. (SR/foto SR)