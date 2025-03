Jacques en Annie zijn 75 jaar getrouwd

Op 22 februari werden Jacques Dupont en Annie Dekeirsschieter feestelijk ontvangen in het stadhuis van Menen voor hun briljanten bruiloft. Jacques André Corneel Dupont werd geboren te Poperinge op 18 april 1937 en zijn vrouw, Annie Celina Dekeirsschieter in Izegem op 20 april 1937. Het koppel stapte in het huwelijksbootje in Emelgem op 18 februari 1960. Jacques had een eigen slagerij in Lauwe en was voorzitter van de beenhouwersbond Lauwe. Zijn hobby’s zijn vissen, koken van paté en zwezerik en kroketten maken. Annie werkte telkens mee in de slagerij. Haar hobby’s zijn dansen, foto’s kijken en koken.

Ze hebben twee dochters: Sabine en Christine, vier kleinkinderen: Marie, Polien, Arthur en Viktor en zes achterkleinkinderen: Zaza, Lilly, Gust en Jett, Lukas en Lowiese. (NVM)