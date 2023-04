Jacquelinne en Cyriel vieren diamanten jubileum

Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Cyriel Verbeke en Jacquelinne Scherpereel door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze huwden in Anzegem op 12 april in 1953. Cyriel werd geboren in Waregem op 27 oktober 1939. Hij werkte bij Ragolle, Steverlinck, Douterlogne en Unilin Benelux. Hij houdt van vinken zetten, kaarten, tuinieren en het helpen bij grote en kleine karweien bij de kinderen en kleinkinderen. Jacquelinne werd geboren in Anzegem op 30 november 1943. Zij werkte bij Annex, Steverlynck. Ze houdt van breien en samenzijn met vrienden en familie. Ze koesteren mooie herinneringen aan de reizen in de Ardennen, aan de kust en naar Lourdes en Benidorm. Cyriel en Jacquelinne hebben twee kinderen: Nico en Filip en vier kleinkinderen: Joyce, Nils, Jentl en Mathis. Het achterkleinkind heet Alixe. (PPW/foto HDV)