Jacqueline en Gerard vieren diamanten jubileum

Op 3 augustus waren Gerard Avet en Jacqueline Martin 60 jaar gehuwd. Ze vierden hun diamanten huwelijksjubileum met een boottocht en een etentje met de familie. Beide jubilarissen zijn 85 jaar oud. Gerard was onderhoudsmechanieker bij Bekaert Textiles en Jacqueline was een tijdlang actief bij de spinnerij Cotomoen. Ze hebben twee dochters, Els en Ann, en een zoon Frank. Verder zijn er vijf kleinkinderen en al twee achterkleinkinderen. Dagelijks spelen de jubilarissen vijf spelletjes Rummikub en ligt een breiwerk van Jacqueline nooit ver weg. Ze gaan ook graag eens uiteten. Jacqueline en Gerard wonen in de Hulweg. (GJZ/foto GJZ)