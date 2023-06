Jacqueline en Aurel vieren diamant in wzc Ter Linde: “Ambitie om leerkracht te worden ging nooit weg”

Op woensdag 24 mei mochten Jacqueline Dewagtere en Aurel Verhalleman hun 60ste huwelijksverjaardag vieren. Burgemeester Freder Demeyere, schepen Julie Misplon en schepen Dimitri Carpentier gingen langs in wzc Ter Linde om hen in de bloemetjes te zetten.

Jacqueline werd geboren op 8 oktober 1939. Na de lagere school ging zij naar de naaischool gevolgd door een jaartje les in Doornik om haar Frans bij te schaven. Na een korte tewerkstelling in de winkel van haar ouders begon ze op 22-jarige leeftijd een eigen kruidenierswinkel. In die periode ontmoette ze Aurel en tien jaar later stopte ze met haar bloeiende zaak. Vanaf dan ging ze als monitrice werken in een beschermde werkplaats in Rumbeke en daar kwam ze in contact met Roos. Roos was een vrouw die door haar beperking amper aanvaard werd door haar ouders waarop Jacqueline en Aurel haar in huis namen. Na een carrière van 28 jaar kon Jacqueline welverdiend met pensioen gaan.

Aurel werd geboren op 21 mei 1939 en behaalde zijn diploma A2 mechanica. Hij startte daarna als metaalbewerker bij de Hoogleedse firma Mol. Na zijn legerdienst ging hij als technisch tekenaar aan de slag bij Picanol in Ieper. Daarna kwam hij als werkverdeler terug bij de firma Mol.

Ardennen

Maar langzamerhand groeide de ambitie om leraar te worden. Aurel volgde twee jaar lang elk weekend lessen om zijn getuigschrift als leerkracht mechanica te behalen. Vanaf dan gaf hij tot aan zijn pensioen les in verschillende technische scholen.

Jacqueline en Aurel stapten op 24 mei 1963 in het huwelijksbootje. In 1965 werd hun eerste zoon Dirk geboren en in 1967 volgde een broer, Stefaan. Na hun pensioen gingen Jacqueline en Aurel samen met Roos in de Ardennen wonen.

Spijtig genoeg overleed Roos daar op de veel te vroege leeftijd van 59 jaar. Vandaag geniet Jacqueline graag van een aromabadje of een babbeltje, maar het meest van al heeft zij deugd van de vele bezoekjes van Aurel en van de kinderen. (EVG)