Jackie en Chantal vieren gouden bruiloft

Jackie Debruyne (79) is geboren in Klerken en Chantal Trotteyn(67) in Houthulst. Jackie ging naar de kleuterschool en de lagere school tot zijn 10 jaar in Sint-Kristoffel en daarna bij de Broeders in Houthulst. Op 14 jaar begon hij te werken in de tegelfabriek in Lauwe, na zijn legerdienst werkte hij 12 jaar bij Mol in Hooglede, 22 jaar bij Bonduelle in nachtdienst en op 58-jarige leeftijd ging hij met pensioen. Chantal ging naar de kleuterschool in ‘s-Gravenbrakel. De lagere school volgde ze in Houthulst en Staden, tot haar 14de ging ze naar het Koninklijk Atheneum in Diksmuide. Op haar 14de begon ze werken bij Bijttebier in Houthulst, daarna nog enkele jaren bij Molino in Woumen, 12 jaar in de serres bij Decommere in Houthulst en enkele jaren als bandleidster bij een firma in Staden. Ze ging ook jaren poetsen bij Hulp aan huis. Het paar leerde elkaar kennen op de meifoor in Houthulst en na drie jaar huwden ze op 26 oktober 1973. Het gezin werd uitgebreid met twee kinderen: Nathalie gehuwd met John Parret en Birger. Kleindochter Kyana is gehuwd met Jari Goderis en zorgden voor een achterkleinkind, Ella-May. (foto ACK)