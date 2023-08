Ivan en Yvette vieren diamanten jubileum

Ivan Decock (81) en Yvette Van Biervliet (81) uit de Statiestraat in Langemark vierden onlangs hun diamanten huwelijksjubileum. Ivan werd geboren in een kroostrijk gezin van acht kinderen. “We woonden in Kortrijk, waar ik ook lagere school liep en daarna bij de RTT aan de slag ging tot aan mijn pensioen”, vertelt Ivan, die zich als hobby graag bezig houdt met zijn aquarium met tropische vissen. Zo was hij ook lid van de Kortrijkse club Aqua Tropica. Yvette groeide op in Heule en ging naar de lagere school bij de zusters Paulinnen in Kortrijk, waar ze de naaistiel aanleerde. “Daarna werkte ik bij kleermaker Gheis, tot de groothandelszaken opkwamen en er veel kleine handelszaken wegvielen”, vertelt ze. “Daarna ging ik nog in een naaiatelier voor blouses werken, tot onze dochter Cynthia geboren werd.”

Ivan en Yvette leerden elkaar kennen op de Kluisberg, toen Yvette daar samen met enkele vriendinnen ging fietsen. “Ik kende één van de dames en sloeg een babbeltje”, aldus Ivan. “Mijn ogen vielen direct op Yvette en ik vernam waar ze werkte. Regelmatig deed ik toertjes rond haar werkplek, tot ik weer eens ‘toevallig’ op haar botste.” Na vier jaar verkering huwde het koppel op 22 juli 1963. Dochter Cynthia en haar echtgenoot Danny Bouwens zorgden voor drie kleinkinderen: Aron, Amylia en Jentel. “TV kijken, een korte wandeling maken en genieten van het mooie uitzicht op de Langemarkse vijver, daar houd ik me het liefst mee bezig”, besluit Yvette. Op de foto zien we het jubilerend koppel samen met de familie en een delegatie van het gemeentebestuur. (foto RB)