Irena en Hubert uit Meulebeke zijn 65 jaar getrouwd

Hubert Vermaete en Irena Defour vierden samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen hun briljanten jubileum. De officiële receptie had plaats in het kasteel Ter Borcht.

Hubert werd op 29 mei 1936 in Marialoop geboren. Hij liep er school en trok daarna met zijn pa, die wever was bij Vanmaele in Tielt, de werkvloer op. Enkele jaren later diende hij het vaderland gedurende 18 maanden in Werl. Daarna ging hij werken bij Dubaere in Meulebeke en ontmoette daar Irena Defour.

Ze huwden op 14 november 1957. Ze bouwden hun woning in Marialoop en Hubert ging aan de slag bij Libeltex waar hij bleef tot in 1993. Na 45 jaar verhuisde het echtpaar naar hun huidige stek in de Veldstraat. Hubert houdt van wandelen en fietsen, van kaart spelen met vrienden en Irena en van werken in de moestuin.

Irena Defour werd op 28 april 1938 geboren in de Veldstraat. Ze was de jongste van 6 kinderen. Vader Camiel was ketser op de Bosterhoutmolen. Zijn taak bestond erin graan op te halen bij de boeren en het gemalen graan naar bakkerijen te brengen. Op 14-jarige leeftijd trok ze naar Marke waar ze als hulpje werkte in een slagerij. Daarna vond ze een job in de schrijnwerkerij Dekee in Pittem. Bij Dubaere in Meulebeke ontmoette ze dus Hubert en samen trokken ze naar Libeltex.

Het koppel heeft twee kinderen Ronny en Franky (stierf op 8-jarige leeftijd bij een ongeval). Hubert en Irena zijn opa en oma van Sven, Tamara en Jens. Ze hebben drie achterkleinkinderen: Noah, Mila en Elias. Op de foto zien we het diamanten koppel omringd door familie, schepenen en burgemeester.

(LB)