Ingrid en Patrick zijn een gouden paar

Voor hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Patrick Galle en Ingrid Decroix (beiden 68) gehuldigd door het stadsbestuur.

Patrick was personeelschef in de zetelfabriek Conforluxe. Ingrid was kleuterleidster en later bankbediende bij CODEP. Daarna zorgde ze voor haar echtgenoot. Ze hebben één zoon Diederik, uitbater van restaurant ’t Palet. Patrick is medestichter van het festival Rock op het Plein. Onder burgemeester Albert Deconinck zaliger was hij vier jaar gemeenteraadslid en twee jaar schepen van Sport en Cultuur. (EDB/foto MPM)