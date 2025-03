Ingrid Desmet en Wilfried Decloedt zijn een gouden paar

Op 7 maart 1975 trouwden Ingrid Desmet (69) en Wilfried Decloedt (71) op het gemeentehuis van Beselare. Vijftig jaar en één dag later werd die heugelijke dag op zaterdag 8 maart herdacht op het stadhuis van Roeselare. Hun liefdesverhaal begon op een schoolfeest in november 1971 in Zonnebeke. Hun liefde werd een halve eeuw geleden bezegeld met een huwelijk. Ingrid was een flink deel van haar beroepsloopbaan actief als textielarbeidster bij de firma Neirynck in Lendelede en nadien werkte ze een vijftal jaren in de patisserie Mahieu in Roeselare. Wilfried was ook textielarbeider, waarvan 30 jaar bij de onderneming Nelca in Lendelede. In hun vrije tijd hebben de jubilarissen een aantal gemeenschappelijke passies: wandelen, boeken lezen, muziek beluisteren en vooral voor de kleinkinderen zorgen. Ingrid en Wilfried hebben twee kinderen, Cynthia en Timmy. Ze zijn oma en opa van Harley, Daphne, Emile en Elise. (AD/gf)