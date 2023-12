Ignace en Elsie zijn een gouden paar

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden de 72-jarige Ignace Verhalle en de 72-jarige Elsie Daneels gehuldigd tijdens de receptie van het gemeentebestuur van Zulte.

Ignace en Elsie werden allebei geboren in Waregem. Ze leerden elkaar kennen tijdens het verjaardagsfeest bij de Broeierij Naessens. Ze trouwden op 13 november 1973 in Olsene. Het gouden echtpaar kreeg twee kinderen en twee kleinkinderen. Het koppel woont nu langs de Staatsbaan in Zulte.

Ignace was werkzaam als zelfstandig fiscalist. Elsie was regentes en gaf les in Zulte en in Machelen. Ignace zet nog altijd zijn werkzaamheden in de fiscaliteit verder. Elsie houdt het bij turnen als hobby. (MV)