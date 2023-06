Huwelijksjubilarissen op de koffie

In dienstencentrum De Braambeier bracht het gemeentebestuur zaterdagmiddag 10 juni Zedelgemse echtparen samen die in de eerste jaarhelft minstens 50 jaar geleden in het wettelijk huwelijk traden. Van de 55 uitgenodigde koppels waren er 30 aanwezig, onder wie er 19 50 jaar getrouwd, 6 60, en 5 65 jaar getrouwd zijn. Tijdens de feestelijke namiddag schoven ze aan voor een receptie met ook Zedelgems Leeuwbier, koffie en gebak, en dansbare songs uit hun jongere jaren. Burgemeester Annick Vermeulen noemde het “een namiddag waarbij we stilstaan bij de band die echtgenoten onder elkaar hebben. Bij de liefde, de familie, het wederzijds respect, veel kunnen verdragen van elkaar, in goede maar ook in mindere dagen. Bij jullie eigen unieke band die al minstens 50 jaar duurt. Ik denk dat jullie het veel beter weten wat jullie ervaringen zijn uit een lang en gelukkig huwelijk.” (HV/foto HV)