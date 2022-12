Huwelijksjubilarissen in Beernem gehuldigd: “drie koppels zijn 70 jaar getrouwd”

Vrijdagnamiddag 9 december werden alle jubilarissen gehuldigd die 50, 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn. Na twee jaar covid-onderbreking werd opnieuw aangeknoopt met deze traditie. Burgemeester Jos Sypré (CD&V) was bijzonder fier iedereen te kunnen verwelkomen in OC De Kleine Beer. “We hebben drie koppels die dit jaar zeventig jaar getrouwd zijn. Negen koppels zijn 65 jaar getrouwd en 24 koppels zijn 60 jaar getrouwd. Ten slotte tellen we ook 49 koppels die dit jaar 50 jaar getrouwd zijn. (Regi/foto Regi)