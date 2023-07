Huwelijksbootje van Luc en Lia uit Lendelede vaart al vijftig jaar

Zondag 16 juli was een onvergetelijke dag voor de familie van Luc Dewitte en Lia Vandenberghe. Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum werden zij officieel uitgenodigd op het gemeentehuis.

Luc Dewitte werd geboren in Lendelede in 1950. Hij groeide op in de Izegemstraat samen met twee oudere zussen en een broer. Na de lagere school volgde Luc een opleiding houtbewerking aan het VTI van Roeselare en het VTI in Kortrijk. Hij startte zijn loopbaan bij timmerwerken Vandewiele in Sente. Zijn carrière werd even onderbroken door zijn militaire dienst in het Duitse Siegen waar hij chauffeur was van de kolonel. Na zijn legerdienst werkte Luc nog bij de firma Dupont in Sint-Eloois-Winkel en later nog bij Pol Vandenbroucke in Lendelede.

In 1977 werd hij zelfstandig timmerman-schrijnwerker gespecialiseerd in het leggen van parket. Ondertussen zet zijn zoon Jourik het bedrijf verder.

Sociaal

Echtgenote Lia Vandenberghe zag het levenslicht in Lendelede in 1952. Zij groeide op in de Winkelsestraat samen met haar zus en twee broers. Na de lagere school volgde ze nog vier jaar technisch onderwijs. Lia startte met werken bij Familiezorg als gezinshulp. Na vier jaar ging ze werken bij Joseph en Mariette Quagebeure die een nieuwe winkel, de Centramarkt, openden in Lendelede. Later werd Lia meewerkende echtgenote in de zaak van Luc.

Luc en Lia leerden elkaar kennen bij de BJB (Boerenjeugdbond, red.). Lia heeft zich door de jaren heen ingezet voor diverse organisaties in de gemeente. Ze was ook een gewaardeerde vrijwilliger in het wzc Akzent. Het echtpaar trekt graag naar Frankrijk op fietsweekend met hun vrienden.

De jubilarissen hebben twee kinderen, Evelien en Jourik. Ze zijn de trotse grootouders van Cas en Fenn en ze genieten van de vele fijne en gezellige momenten met hun familie. (CLY)