Huwelijksbootje van Annie en Luca vaart al 60 jaar

Op 23 november 1963 stapten Luca Herman (83) en Annie Viaene (79) in het huwelijksbootje. Ze werden dan ook op het stadhuis van Oostende ontvangen voor de viering van hun zestigste huwelijksverjaardag. Luca werkte zijn hele leven als bakker, terwijl Annie verkoopster was in de bakkerij. Ondertussen mogen ze al even genieten van hun welverdiende pensioen. Tijdens hun huwelijk kreeg het koppel vier kinderen. Die zorgden ondertussen voor een sterk nageslacht met dertien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Ze trekken er graag op uit met de fiets en Annie zingt nog steeds graag. Luca en Annie wonen samen aan het Prinses Stefanieplein. (JRO/foto JRO)