Huwelijksbootje van André en Yvette uit Roeselare vaart al 60 jaar

Schepenen Bart Wenes en Stefaan Van Coillie kwamen het diamanten koppel André en Yvette in het wzc De Waterdam feliciteren voor hun 60ste huwelijksverjaardag.

Ze leerden elkaar kennen in het park Rodenbach tijdens een bal van de christelijke onderwijsvereniging (COV). Ze huwden voor de staat op 20 december 1963 en voor de kerk enkele dagen later op tweede kerstdag. Een klein jaar later werd hun tweeling Els en Filip geboren. Emiel is hun enige kleinkind, hij speelt amateurvoetbal in Rumbeke en komt elke week trouw zijn oma en opa bezoeken.

André is schoenmaker van beroep en had een bedrijf in Delaerestraat. Later opende hij samen met zijn echtgenote Yvette een schoenwinkel in de Noordstraat en daarna in de Ooststraat. Eens de deuren van de hun schoenwinkel definitief sloten, genoten ze samen van hun pensioen op hun knus appartement op de Grote Markt. André was erg geëngageerd, onder andere in de schoenmakersbond waar hij veel bijscholingen volgde. In zijn jonge jaren was hij actief bij de scouts, Jong Davidsfonds en Milac. Hij was een tijdlang voorzitter van de vzw Centrumstraten. Hij was lid van de Koperen Passer, de Gilde der Erepoorters. Yvette was onderwijzeres en gaf tien jaar les in de lagere school in Emelgem, daarna hielp ze mee in de winkel. Ze kijkt graag tv en kan genieten van een lekkere maaltijd bij een goed glas wijn.

Wzc De Waterdam

Yvette en André verblijven sinds september 2022 in het wzc De Waterdam en genieten daar van hun oude dag. André is goed te been en brengt Yvette overal naar toe. We wensen hen nog mooie en gelukkige jaren toe. (AD)