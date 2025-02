Huwelijksbootje Palmer en Jeannie vaart al zeventig jaar

In Bistro Vincent in Izegem vierden Palmer Temperman (90) en Jeannie Daels (91) uit Sint-Eloois-Winkel zondag hun platina huwelijksverjaardag. Het koppel is maar liefst zeventig jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen bij de lokale voetbalploeg. “Ik ben gevallen voor de mooie billen van mijn voetballer”, lacht Jeannie.

Jeannie Daels, die eigenlijk officieel Suzanna heet, en Palmer Temperman stapten op 11 februari 1955 in het huwelijksbootje. Het koppel is inmiddels 70 jaar getrouwd. Het platina huwelijksverjaardag werd zondag gevierd in Bistro Vincent, een horecazaak in Izegem waar het koppel graag over de vloer komt.

Duiven

“Misschien moeten we al onze huwelijksverjaardag voor over vijf jaar hier al vastleggen”, zegt Palmer. Hij werd geboren op 3 april 1934 en groeide op in Beitem. Ondanks zijn leeftijd is hij nog erg mondig. Palmer werkte het grootste deel van zijn carrière in de meubelfabriek van de Gebroeders Decoene, maar was ook altijd erg sportief. Zo voetbalde hij enkele jaren in het eerste elftal van Olympic Ledegem.

Voetbal is vandaag de dag nog altijd iets waarover Palmer graag babbelt.

“En ik ga ook graag kijken naar onze kleinzoon Thomas die bij Winkel Sport speelt”, reageert Palmer die ook nog graag een kaartje legt en vroeger met de duiven speelde. Voetbal zorgde ervoor dat Palmer en Jeannie een koppel werden. “Palmer had de mooiste billen van de ploeg”, lacht Jeannie. Zij is een geboren en getogen Ledegemse. Zij werkte in de textielsector: bij ’t Fabriekske in Ledegem en bij de firma Tyberghein in Menen. De laatste tien jaar van haar loopbaan werkte ze als verkoopster in de Euroshop in Beitem.

Na het huwelijk woonde het koppel aanvankelijk bij de ouders van Jeannie. In 1959 verhuisden ze naar hun pasgebouwde woning in de Sint-Pietersstraat in Ledegem. In 2013 trokken ze naar een appartement in Sint-Eloois-Winkel, dichter bij hun zoon Johan en schoondochter Marie-Rose.

Grootouders

De jubilarissen zijn ook de trotse grootouders van twee kleinkinderen: Stefaan en Stefanie, een tweeling. Stefaan woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in de VS. Zij konden er zondag niet bij zijn. “Maar tijdens de viering van ons jubileum hebben we even geskypet”, zeggen de jubilarissen. (BF)