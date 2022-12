Huwelijksbootje Julien en Germaine vaart al 65 jaar

Julien Decoster (88) en Germaine Lannoye (89) schoven in De Poldergeus met de voltallige familie aan tafel ter gelegenheid van hun briljanten bruiloft. Het paar is samen groot geworden in Klemskerke. “We woonden er op amper vijfhonderd meter van elkaar. Ik in de Vissersstraat, Julien in de Driftweg”, vertelt Germaine. Zij groeide er op met haar drie jongere zussen, Julien met zijn twee oudere broers. En terwijl vader Decoster als timmerman de kost verdiende, baatten de ouders van Germaine hun camping uit in de Vosseslag. “Ik stond er achter de kassa van het winkeltje. Julien sprong daar af en toe ook eens binnen, en op een dag vroeg hij of we misschien pijptabak hadden. Ik heb dan extra mijn best gedaan voor hem”, glimlacht Germaine. Het pakje tabak kwam er dus, en dat was meteen ook het begin van een bloeiende romance. “Op ons eerste afspraakje trokken we samen naar ‘t kapelletje van Brèinienge”, herinnert Julien, die tot op zijn zestigste als technicus voor de RTT heeft gewerkt, zich nog. Hun jawoord gaven ze in de Sint-Clemenskerk, op 21 december 1957. Het huwelijk zou later bezegeld worden met hun twee dochters Ingrid en Edith, die op hun beurt voor een talrijk nageslacht zorgden. Germaine en Julien hebben vier klein- en zes achterkleinkinderen. Germaine is terecht ook trots op haar viervoudig viergeslacht in vrouwelijke lijn. Op hun oude dag leggen Julien en Germaine nog graag een kaartje samen, en alle dagen doen ze hun toertje rond de blok. Zolang als koppel samenblijven, daar is volgens Julien en Germaine maar één recept voor. “Genoeg water bij de wijn doen”, klinkt het.