Huwelijksbootje Erik en Christiane vaart al 60 jaar

Erik VandenBulcke en Christiane Dornseiff werden officieel ontvangen op het Menense stadhuis voor hun diamanten huwelijksjubileum.

Erik zag het levenslicht in Izegem op 29 oktober 1941 en zijn vrouw Christiane in Menen op 13 april 1945. Op 2 augustus 1963 gaven ze elkaar officieel het jawoord. Ze wonen op het Vredesplein sinds 1980, voorheen in de Wilgenlaan en de Ambachtenstraat.

Erik was 33 jaar chauffeur bij Stadsbader, 8 jaar bij Herman Nourie en 8 jaar in Frankrijk. Zijn hobby’s zijn valschermspringen, air shows, modelbouwboten en fietsen. Christiane nam de enorme tak van huisvrouw op zich. Ze hebben samen drie kinderen: Luc, Nancy en Marnix en drie kleinkinderen: Charlot, Bjorn en Kimberly.

Het koppel werd overladen met geschenken zoals een mooie bloementuil, enkele aankoopbonnen en een diploma van de koning. (NVM)