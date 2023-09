Huwelijksadvies van Christa en Dirk: “Elkaar vrijheid gunnen”

Christa Dedeene (71) en Dirk Verbrugghe (72) trouwden op het gemeentehuis van Oekene op 28 juni 1973. Het was de laatste burgemeester van Oekene, Gerard Dochy, die hen in de echt verbond. Op zondag 27 augustus werden ze in feestzaal Van Coillie als gouden koppel in de bloemetjes gezet door schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie.

Ze vielen mekaar voor het eerst, bij toeval, in de armen bij een motorcrossaccident op een bonenveld. Dirk wilde zijn kunstjes op de motor tonen aan de meisjes die boontjes aan het trekken waren en viel daarbij pardoes in de armen van Christa. Beide kunnen er nu hartelijk om lachen. Dirk werkte zijn hele professionele loopbaan bij de firma Siemens in Oostkamp, daarvoor had hij aan het VTI in Roeselare de afdeling zwak- en sterkstroom doorlopen. Christa was eerst werkzaam in het strijkatelier Nevo in Sint-Eloois-Winkel en was daarna 26 jaar zelfstandig onthaalmoeder onder de paraplu van Sloeberke bij haar thuis in de Nieuwe Abelestraat. “Ik heb 178 kindjes bij mij gehad en bij sommigen van hen worden we uitgenodigd op hun huwelijk en babyborrels. “Ik kijk met veel heimwee en voldoening naar die periode terug”, zegt Christa. “Zelfstandige onthaalmoeders, dat bestaat nu nog nauwelijks. Het zijn nu allemaal grote en kleine crèches met bijzonder veel regels en regeltjes.”

Gezin

Séverine, Stijn en Selien zijn hun kinderen. Ze wonen allen in Izegem. Séverine woont er samen met haar man Geert Debusschere. Stijn woont alleen en Selien met haar echtgenoot Merijn Devos. Ze zijn oma en opa van Louis, Chanel, Liese en Jules. Samen gaan ze vaak dansen. Dirk is gepassioneerd door de trialmotorsport, zowel als rijder/deelnemer en als organisator. “Dat is met een motor een hindernissenparcours afleggen zonder dat de voeten de grond raken”, legt hij uit. Ik vertegenwoordig die sport ook in de sportcommissie van de Vlaamse Motorbond. Daarnaast kan je me vaak in de tuin vinden.” Elkaar vrijheid en hobby(s) gunnen zijn voor Christa en Dirk het bindmiddel voor een lang en gelukkig huwelijk! (AD)