Huwelijken voortaan online vastleggen in Brugge

In Brugge kan je voortaan online een huwelijksdatum reserveren. Huwen in Brugge kan op dinsdagvoormiddag, vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.

Je kon een huwelijksdatum tot nu toe pas zes maanden vooraf aanvragen of ten laatste twee weken vooraf. Je moest daarvoor naar het Huis van de Bruggeling aan de zijkant van het station. Voortaan kan je die datum nu langer dan zes maanden vooraf al reserveren waarna je een mail zal ontvangen van de stad of trouwen effectief kan op die dag of dat moment.

“De meesten moeten reeds vaak een jaar vooraf al hun feestzaal vastleggen voor een huwelijk, maar dan zijn ze niet steeds zeker of ze ook dan kunnen huwen. We willen het nu eenvoudiger maken. Ze kunnen huwen in de Gotische Zaal op de Burg in Brugge of in het gemeentehuis van Zeebrugge. Het zal de koppeltjes wat minder stress geven” vertelt schepen Jasper Pillen.

Schepen Pieter Marechal hoopt dat velen het nieuwe en gemakkelijke systeem zullen gebruiken, al kan het steeds nog in het Huis van de Bruggeling voor wie het liever niet online doet. Vorig jaar werden er in Brugge 482 huwelijken voltrokken. (SR)