Hulde aan de huwelijksjubilarissen

In zaal Ter Deeve werden de huwelijksjubilarissen ontvangen die in 2021 door de coronamaatregelen hun officiële ontvangst in het kasteel Ter Borcht in rook zagen opgaan. Luc Noppe en Lydie Baekelandt (gouden jubileum), Josué Declercq en Jenny Deroo (diamant), Antoon Belaen en Liliane Kerkhove (diamant), Arsène De Laere en Christiana Degraeve (diamant) en Rogier Belaen en Lena Defauw (briljant) kregen de gebruikelijke geschenken overhandigd door delegatie van het gemeentebestuur. (foto Luc)