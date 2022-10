Huis van profrenner Jordi Warlop (26) volledig ingepakt met fietsdozen na huwelijk

Op zaterdag 15 oktober stapten profwielrenner Jordi Warlop (26) en Jolien Leenaert (27) in het huwelijksbootje. Toen het koppel thuiskwam van het huwelijksfeest, keken ze heel raar op. Hun huis werd volledig ingepakt met tal van kartonnen fietsdozen. “We moesten heel wat werk verrichten om ons huis te betreden”, vertelt Jordi.

Het waren drie vrienden van Jordi die voor de grap het huis volledig inpalmden met fietsdozen en versiering aanbrachten met allerhande fietsattributen. Het is overduidelijk dat fietsen centraal stond in het bedenken van een leuke en toch wel onvergetelijke grap. “Ik wist op voorhand dat mijn drie beste koersvrienden iets van plan waren, maar ik had het raden naar wat hun plannen waren”, vertelt Jordi.

“Ik ken mijn koersvrienden al langer dan vandaag en ze hebben zeker geen schrik om een goede grap met iemand uit te halen. Tijdens de receptie op mijn huwelijksfeest vond ik het heel raar dat mijn drie beste vrienden te laat waren. Een goede uitleg kwam er niet en ze kwamen heel geheimzinnig over”.

Wazige foto

Op het huwelijksfeest konden de drie kameraden het niet laten om een tipje van de sluier op te lichten. “Iets later op de avond, tijdens het avondfeest, kreeg ik plots een kleine, wazige foto te zien van mijn huis in Rumbeke. Ik zag dat er iets aan de buitengevel van mijn huis veranderd was. De foto moest me een voorsmaakje geven van wat er ons te wachten stond als we thuiskwamen. Schrik kende ik niet, ik was er steevast van overtuigd dat mijn vrienden het goed met mij voorhadden”.

Verrassend mooi

Jordi en Jolien keken toch raar op toen ze thuiskwamen. “Ons huis was volledig ingepakt met fietsdozen en versierd met fietsattributen, zoals fietskaders en fietsbanden”, gaat Jordi verder. “Het huis zomaar binnentreden lukte echt niet doordat de voordeur volledig geblokkeerd was met fietsdozen. Met behulp van het breekmesje en wat geploeter kon ik de deur vrijmaken. Iets later merkte ik ook op dat mijn auto op blokken stond. De wielen lagen los op de grond.”

Jordi en Jolien vonden het resultaat verrassend mooi en het deed hen wel iets. “Het is maar een grap, zowel ik als mijn vrouw Jolien vonden het prachtig. Ons huis was duidelijk zichtbaar en de toeschouwers keken vol bewondering naar het knappe werk. Wij zijn heel blij en zo zal ik mijn huwelijksfeest en thuiskomst nooit vergeten.”