Hugo en Liliane uit De Panne vieren diamant

Hugo Lucidarme en Liliane Barrezeele zijn nog echte oorlogskinderen, want ze werden geboren respectievelijk in 1940 en 1941. Het stond blijkbaar in de sterren geschreven dat ze 60 jaar geleden de trouwringen aan elkaars vinger zouden schuiven.

Ze woonden in dezelfde straat, ze gingen samen naar school… Zo ontstond hun prille jeugdliefde, die uiteindelijk werd bezegeld met een huwelijk in Adinkerke. Na hun huwelijk vestigden de pasgetrouwden zich in Veurne, later verhuisden ze naar Oedelem en ze woonden ook een tijd in Diksmuide. Uiteindelijk belandden ze in 1988 in De Panne, waar ze het nu nog altijd naar hun zin hebben.

Hugo verdiende de kost als bankdirecteur van een KBC-filiaal. Het gezin werd gezegend met vier kinderen: Geert, Marleen, Dirk en Ann. Helaas moesten Hugo en Liliane veel te vroeg afscheid nemen van hun zoon Geert. De kinderen zorgden op hun beurt voor negen kleinkinderen. Familie en vrienden zijn voor Hugo en Liliane belangrijk, want dat contact onderhouden ze goed. Liliane is ook een echte huismus: ze voelt zich helemaal op haar gemak als ze thuis kan lezen of knutselen.

(MVO)