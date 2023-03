Hugette en Willy vieren diamanten jubileum

Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Willy Naessens en Hugette Heyse door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Anzegem op 22 februari 1963. Willy werd geboren in Nokere op 24 juli 1941. Hij werkte bij Feys, Byttebier, Vancompernolle en Deritex. Hugette zag het levenslicht in Anzegem op 5 augustus 1943. Ze werkte bij Vancompernolle en Furnière. Ze koesteren mooie herinneringen aan hun verblijf in Blankenberge en Middelkerke en aan hun reizen naar Sorento, Benidorm, Lourdes, Joegoslavië en Dresden. Willy en Hugette hebben twee kinderen Carine en Dorine en vier kleinkinderen: Christophe, Olivier, Arnaud en Sara. De achterkleinkinderen heten Kylian, Gian, Liano en Sienna. (PPW/foto HDV)