Hubert Vlaeminck en Irmina De Maertelaere zijn een gouden paar

Hubert Vlaeminck en Irmina De Maertelaere uit de Nieuwstraat in Waarmaarde trouwden op 4 juli 1973 voor de wet en op 21 juli 1973 voor de Kerk. Hubert is geboren op 10 januari 1949, Irmina op 26 februari 1956. Hubert werkte achtereenvolgens als ijzervlechter en kraanmachinist bij Willy Naessens. Zijn hobby’s zijn vinken zetten en vissen. Irma werkte achtereenvolgens als metaalarbeidster bij de firma Opsommer en gemachtigde opzichter bij de vroegere PWA. Ze hebben twee dochters, Livina en Tineke en twee kleinkinderen, Jordy en Jana. “Ons geheim van een lang huwelijk? Water bij de wijn doen en elkaar vrij laten in de hobby’s, maar ook zorg dragen voor elkaar”, zeggen ze. (foto ELD)