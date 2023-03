Hilda en André vieren gouden huwelijksjubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden André Lessens en Hilda Messiaen door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Anzegem op 16 maart 1973. André werd geboren in Tielt op 12 oktober 1950. Hij werkte zijn ganse loopbaan bij de Generale Bank. Hij houdt in het algemeen van alle sporten en in het bijzonder van basketbal. Hilda zag het levenslicht in Waregem op 11 juli 1951. Ze was werkzaam bij Deritex, alvorens te zorgen voor de opvoeding van de kinderen en de kleinkinderen. Ze heeft het geduld en de handige vingers om te genieten van handwerk. Het echtpaar koestert mooie herinneringen aan hun vele reizen met de kinderen en kleinkinderen naar de Middellandse Zee en de Baltische steden. Met zijn tweeën bezochten ze Noorwegen, Ijsland, Jordanië en Egypte. André en Hilda hebben twee kinderen: Heidi en Ann. De kleinkinderen heten Maxim, Robin, Jonas en Laura.