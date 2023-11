Hervé en Jacqueline vieren diamanten jubileum

Hervé Vanlerberghe (83) en Jacqueline Vande Maele (81) werden ontvangen in het Wielsbeekse gemeentehuis. De twee werden 60 jaar geleden een echtpaar en vierden dus hun diamanten huwelijksjubileum.

Hervé Vanlerberghe is afkomstig uit Sint-Eloois-Vijve. Na de lagere school trok hij naar het VTI in Waregem, waar hij de richting mechanica startte. Na amper een jaartje vond zijn vader dat het tijd was om te gaan werken, en dat kon Hervé in de textielsector. Daarna ging hij aan de slag bij asfaltbedrijf Tytgat in Zulte, zijn zus was immers getrouwd met de zaakvoerder. Hij bleef het bedrijf trouw tot aan zijn pensioen.

Jacqueline Vande Maele is afkomstig uit Tielt. Na de basisschool volgde ze nog vier jaar handel in Tielt bij de zusters Apostelinnen in de Ieperstaat. Ze ging werken als administratief bediende in Gent. Met de komst van de kinderen werd ze huisvrouw.

Wakken kermis

De wegen van Hervé en Jacqueline kruisten elkaar tijdens Wakken kermis, meer bepaald in danszaal Colosseum. In 1963 trouwden ze in de Sint-Pieterskerk in Tielt. Het eerste jaar woonden ze in bij de ouders van Hervé, tot ze in 1965 een woning in de Rijksweg kochten van een oom van Hervé. Van aan het raam aan de voorkant observeert Jacqueline vanuit haar zetel het passerende verkeer. Ze wonen er beiden nog altijd even graag.

Het huwelijk werd gezegend met zes kinderen. Stefaantje overleed in 1972. Kathleen werd het slachtoffer van een laffe moord. Carine, Filip, Isabelle en Marijke zijn hun overige kinderen. Er zijn ook tien klein- en vijf pluskleinkinderen.

Naast het drukke gezinsleven is er altijd tijd geweest voor het lokale verenigingsleven. Hervé was actief in de KWB van Sint-Baafs-Vijve, waarvan hij zelfs een tijdlang voorzitter was. Ook politiek was hij geëngageerd: hij was 20 jaar gemeenteraadslid bij het toenmalige WDV, later de Democratische partij. Hij fietst, wandelt en zwemt regelmatig.

Ook Jacqueline was en is nog steeds een heel bezige bij. Ze is heel lang lid geweest van KAV, waar ze ook nog voorzitster is van geweest. Ook van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen was ze bestuurslid en voorzitster, en ze heeft ook nog deel uitgemaakt van de Wielsbeekse Cultuurraad. Ook bij Ziekenzorg, later Samana, maakte ze deel uit van het bestuur en thuis in de keuken is ze nog altijd heel actief met brood en taarten te bakken. Nu doet ze nog aan lijndansen en lost ze graag kruiswoordraadsels op.

“Hervé en Jacqueline zijn een gelukkig en tevreden koppel dat nog in heel goede gezondheid verkeert”, stelt burgemeester Jan Stevens vast tijdens de officiële ontvangst. “We gaan nu geen tien jaar meer wachten om jullie nog een volgende maal te verwelkomen hier op het gemeentehuis: binnen vijf jaar vieren we briljant”, besluit hij. (MI)