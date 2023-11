Herman ‘van de Cerdi’ en Christine vieren goud

Herman Declerck en Christine Eggermont uit de Oostrozebekestraat hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Het gouden echtpaar werd officieel ontvangen in het gemeentehuis.

Herman (75) is een geboren Ingelmunsternaar, die al heel zijn leven verbonden is met de Oostrozebekestraat. “Herman is en blijft dé man van de Cerdi”, zei burgemeester Kurt Windels. De jubilaris heeft na zijn ingenieursstudies het bedrijf Cerdi van zijn vader Roger verder kunnen uitbreiden in de Oostrozebekestraat. Sinds 2000 is het bedrijf gevestigd in Emelgem, en een gedeelte wordt verhuurd aan De Spar. De oudste zoon Gunther runt nu de firma.

Christine (74) is afkomstig uit Pommeroeul, een dorpje in Henegouwen dat in 1977 is gefusioneerd met Bernissart. Zij werkte een periode in de apotheek De Crocodile in Kortrijk. Na het huwelijk hielp ze mee in het bedrijf en deed ze het huishouden.

Herman en Christine leerden elkaar kennen in het Lindenhof in Deerlijk. Op 19 oktober 1973 trouwden ze in Pommeroeul op dezelfde dag voor de wet en de kerk. Het was heel slecht weer: de hele dag was er regen en storm. Na hun huwelijk vestigden Herman en Christine zich in de Oostrozebekestraat in Ingelmunster. Ze hebben drie kinderen: Gunther is samen met Els en woont in Izegem, Dominik is de partner van Evy en woont in Lendelede, en Frederik is samen met Hanna en woont in de Izegemstraat. De jubilarissen hebben zeven kleinkinderen: Sara, Andreas, Hannes, Senne, Janne, Julie en Lars.

Voetbalvirus

Voetbal speelt een belangrijke rol in de familie. Herman was ooit voorzitter van Ingelmunster en was nauw betrokken bij de succesjaren van KSV Ingelmunster. Enkele van de kleinkinderen zijn nu ook actief als voetballer. Herman houdt van sociaal contact en is graag bij de mensen. Christine gaat zumbadansen om fit te blijven.

Tijdens de officiële ontvangst in het gemeentehuis kreeg het echtpaar enkele geschenken. En welke strik droeg Herman? Jawel, dezelfde als vijftig jaar geleden toen hij trouwde met Christine.

Na de receptie vierde de hele familie verder in Villa Kruiscalsyde in Pittem. (Patrick D.)