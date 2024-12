In restaurant Harbour’s Kitchen werd de 60e huwelijksverjaardag van Herbert Plovie en Jeaninne Corthals gevierd. Het diamanten koppel trad in het huwelijk in Gentbrugge op 31 oktober 1964. Herbert en Jeannine zijn vandaag vooral bekend als drijvende krachten achter kunstkring Arte 4. (MM/foto MM)