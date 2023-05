Henriette en Hedwig zijn 60 jaar getrouwd

Hedwig Vermeire (84) en Henriette Lams (81) leerden elkaar kennen op een leuke manier. De ouders van Henriette baatten garage Vermeire uit op de Torhoutsesteenweg en Hedwig was verzekeringsexpert. Toen Hedwig in de garage kwam voor een expertise, sloeg de vonk over. Op 4 mei 1963 stapten ze uiteindelijk in het huwelijksbootje. Later namen ze de garage over en intussen is zoon Francis de uitbater. Naast Francis hebben ze ook nog een dochter: Christine. Tegenwoordig genieten ze van een reisje hier en daar. Het koppel woont in de Onafhankelijkheidsstraat. (JRO/foto JRO)