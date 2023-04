Henriette en Freddy uit Rekkem 65 jaar getrouwd

Het briljanten jubileum van Freddy Gryson en Henriette De Meyere uit de Schelpenstraat werd plechtig gevierd in het Dorpshuis.

Freddy werd geboren in Menen op 18 mei 1937. Hij werkte 22 jaar bij de firma Delie in Rekkem en 22 jaar bij Louis De Poortere. Henriette werd geboren in Rekkem op 5 mei 1938. Zij werkte bij Roussel, Six Moeskroen en De Witte Lietaer. Op 12 april 1958 gaven ze elkaar in Rekkem het jawoord. Het koppel heeft twee kinderen, Thierry en Ronald (+). Er zijn twee kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

(CB/foto CB)