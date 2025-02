Hakim en Parkash vieren al 50 jaar huwelijksgeluk

Hakim Narula (72) en Parkash Narula (75) werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum ontvangen op het stadhuis. Ze kregen er enkele geschenken aangeboden. Parkash is geboren op 1 januari 1950 in Gardez in Afghanistan. Ze is de oudste van twee kinderen. Ze ging werken vanaf haar 20 jaar en werkte altijd als naaister thuis. Het is nog altijd haar hobby. Hakim is geboren op 1 januari 1953 in Gardez in Afghanistan. Hij is de jongste van drie kinderen. Hij werkte vanaf zijn 15 jaar, samen met zijn vader, als eigenaar van een kledijwinkel in Afghanistan. Zijn hobby’s zijn televisie kijken en kaarten. Zij trouwden in Afghanistan op 1 januari 1975 en hebben samen vier kinderen. (foto LOO)