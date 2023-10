Guy en Magdalene zijn een gouden paar

De 68-jarige Guy De Craene en de 70-jarige Magdalena Cnockaert werden op vrijdag 8/9 plechtig ontvangen door het gemeentebestuur voor de receptie op het gemeentehuis van Olsene voor de viering van hun gouden bruiloft. Guy werd geboren te Oudenaarde en Magdalena te Deinze. Ze leerden elkaar kennen tijdens een “T-Dansant” te Kruishoutem. Ze stapten in het huwelijksbootje op 31/08/1973. Ze wonen nu in de Vogelzang te Machelen. Guy werkte bij Petersime, producent van broedmachines en Magdalena was werkzaam in de textiel. Guy kijkt graag naar de koers en de rallysport en Magdalena houdt het bij fietsen (MV)