Guido en Maria zijn een gouden paar

Op zondag 2 februari werden Guido Dequeecker en Maria Werquin met hun kinderen en kleinkinderen ontvangen op het stadhuis van Veurne. Ze leerden elkaar kennen tijdens een dansfeest in het Münchenhof in Langemark. Maria, geboren in Ieper op 17 mei 1953, maar woonachtig in Ploegsteert, was perfect tweetalig, wat voor Guido, geboren op 31 januari 1947 in Veurne, wat moeilijker was om zich in het Frans uit te drukken. Na een verloving van één jaar volgde hun huwelijk op 1 februari 1975 in Ploegsteert. Voor Maria was het een grote stap om haar vertrouwde omgeving te verlaten en naar Bachten de Kupe te komen wonen. Maar voor de liefde heeft men heel wat over en uit die liefde werden drie kinderen geboren; Ann, Peter en Bart. Het koppel vestigde zich op een boerderij, de Mozeshoeve in de Cobergherstraat in De Moeren, een hoeve die onder water was gelopen bij de overstromingen. Door hard werken groeide de kleine boerderij uit tot een groot gemengd landbouwbedrijf, iets waar de familie met trots op kan terugkijken. De kinderen werden ingeschakeld bij het sorteren van de aardappelen en als beloning volgde een zakje snoep ’s avonds voor de televisie. Zondag was steevast het taartmoment, want iedere week verraste Maria de familie op een zelfgebakken taart. Reizen zat er pas in toen dochter Ann twaalf jaar was geworden, want er moest voor de dieren gezorgd worden, die gingen nooit in vakantiemodus. Ondertussen is de familie uitgebreid met negen kleinkinderen die de volle aandacht krijgen van hun mammie en opa, want ze wonen allemaal in de buurt. Nu is er tijd voor wat ontspanning, een kaartje leggen en een fietstochtje maken staan regelmatig op het programma van de jubilarissen. Maria is eveneens nog supercreatief als bestuurslid van Ferm in Beauvoorde. Nu wonen Maria en Guido in de Moeresteenweg in De Moeren. (foto JTV)