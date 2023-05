Guido en Maria delen 65 jaar lief en leed

Guido Adam en Maria Labaere uit de Grote Veldstraat in Staden vierden hun diamanten huwelijk. Guido Adam (86) werkte tijdens zijn beroepsloopbaan als schrijnwerker bij diverse bedrijven. Hij was aan de slag voor schrijnwerkerijen in Zarren, Handzame, Beveren en Roeselare. Maria Labaere (87) was huisvrouw. Het was een huwelijk dat Guido en Maria samenbracht. De zus van Guido trouwde met een neef van Maria en zo leerde het diamanten koppel elkaar kennen. Ze huwden op 17 mei 1958. Guido en Maria hebben twee kinderen. Ondertussen zijn er al drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Guido en Maria zijn lid van seniorenvereniging Okra. Guido is overigens een aantal jaren bestuurslid bij Okra Staden geweest. (BCH/foto JCR)