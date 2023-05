Guido en Liane vieren gouden jubileum

Guido David (71) en Liane Tallieu (70) vierden op zaterdag 22 april hun gouden huwelijksverjaardag. Guido beleefde zijn jeugdjaren langs de Leenzerkstraat in Wingene. Hij volgde onderwijs in de Centrumschool en in het VTI Tielt waar hij de richting elektronica volgde. “Ik deed mijn legerdienst in de kazerne in Lombardsijde”, vertelt Guido. “Daarna werkte ik aan de hoogspanningscabines in Schaarbeek en Vilvoorde. Tenslotte zocht in een job dichter bij huis en ik werkte als chauffeur bij de meubelfabriek Bauwens in Beernem.” Liane groeide op in Tielt en was huisvrouw. Het koppel verwelkomde twee kinderen. De stamboom werd aangevuld met vijf kleinkinderen. De jubilarissen wonen in de ouderlijke woonst van Guido langs de Leenzerkstraat. “Nu wij met pensioen zijn werken we graag in onze groentetuin en ik ben een echte keukenprinses. Guido is liefhebber van oude Duitse tractoren en lid van de Oldtimer Tractorenclub in Roeselare.” (NS/foto Nele).