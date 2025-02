Grootouders veldrijder Emiel Verstrynge zijn gouden koppel

Patrick Lammertyn (71) en Carine Hermie (70) zijn vijftig jaar getrouwd. Op 23 november 1972 leerden ze elkaar kennen op een fuif van de laatstejaars van Ten Doorn in zaal Montana in Eeklo. Na drie jaar verkering traden ze op 30 januari 1975 in het huwelijksbootje in Adegem. In 1978 vestigden ze in zich in de Weide in Adegem, waar Patrick samen met broer Carlos en vrienden Romain en Cyriel een woning had gebouwd. Patrick was 45 jaar lang aan de slag bij de politie van Eeklo en was daarnaast ook rij-instructeur. Carine werkte als bejaardenhelpster en bij de thuiszorgdienst van OCMW Maldegem. Nu brengen ze graag tijd door met hun kleinkinderen. Ze zijn grote supporters van hun kleinzoon Emiel Verstrynge en zijn tijdens het crossseizoen dan ook altijd present. Ook voor hun dochter Annelies Lammertyn, die schepen is, was het een bijzondere dag. Ze mocht immers haar eigen ouders in de bloemetjes zetten. (MIWI/foto MIWI)