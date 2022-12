Grisha en Ludmila 50 jaar gelukkig

Grisha Tachev en Ludmila Tacheva vierden 50 jaar huwelijk. Zij zijn afkomstig uit Bulgarije.

Ludmila Tacheva (72) werkte in een kippenfabriek en champignonkwekerij. Grisha Tachev (70) werkte in een kippenfabriek. Het gouden koppel leerde elkaar kennen in 1972 via vrienden. Zij trouwden op 12 november 1972. Het koppel heeft twee dochters: Galia is getrouwd met Fahritin Aliev en Bilana met Piet van Overmeiren. Intussen zijn er ook zeven kleinkinderen. (PVH/foto JVGK)