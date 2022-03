Gouden kroon voor Johnny Expeel en Godelieve Jonckheere uit Menen

Zaterdag werden Johny Expeel en zijn echtgenote Godelieve Jonckheere op het stadhuis van Menen ontvangen naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag, zij het door corona met enkele maanden uitstel. Het huwelijk werd bekrachtigd in Menen op 10 november 1971.

Johnny Expeel werd geboren op 10 november 1947 en had nog twee broers, die inmiddels overleden zijn. Beroepshalve werkte hij 30 jaar als bediende bij de NMBS in zowel Brugge, Ieper, Ruien, Kortrijk, Wevelgem en in Roeselare. Daarna werkte hij tien jaar lang in de privésector.

Wielerfanaat

Johny is een groot wielerfanaat. Vroeger was hij een vaste toeschouwer op wielerwedstrijden, nu volgt hij de wielersport vooral op televisie. Hij bezit als verzamelaar een mooie collectie bierglazen, bierkaartjes, vreemde munten en postzegels en een ongelofelijke grote verzameling van koerspetjes. In zijn vrije tijd legt hij graag een kaartje met vrienden en lost hij kruiswoordraadsels op.

Godelieve Jonckheere werd geboren op 21 maart 1948. Ze groeide op met een zus en een broer. Van haar 14de tot haar 21ste werkte ze bij haar ouders, die markten deden en met ‘De Kleine Prins’ een winkel hadden. Vanaf haar 21ste baatte ze alleen de winkel van haar ouders uit.

Zwemmen en koffieklets

In een ver verleden was Godelieve een talentvolle zwemster. Voeger hield ze ook van een koffieklets met vriendinnen in de Bruggestraat. Nu geniet ze van de bezoekjes van haar kleinkinderen en van op stap te gaan en te shoppen met haar zus Myriam. Haar vrije tijd spendeert ze met het invullen van woordzoekers.

Johny en Godelieve, die elkaar leerden kennen op de shownamiddagen in den Thierbrau in Hulste fietsten vroeger samen bij de WTC Blijf Jong op het Dorp. Het koppel woonde vroeger in de Bruggestraat, nu langs de Ieperstraat in Menen.

(WO)