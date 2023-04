Gouden koppels vieren samen: Muzikale brunch in feestzaal Het Munchenhof voor jubilarissen

In feestzaal Het Munchenhof werden de koppels uit Langemark-Poelkapelle ontvangen die dit jaar hun gouden huwelijksjubileum vieren.

Voor de hulde van de gouden huwelijksjubilarissen bestaan er in Langemark-Poelkapelle sinds vorig jaar twee regelingen. Koppels kunnen kiezen voor een ontvangst op het gemeentehuis of een bezoek aan huis door het schepencollege. Een andere optie is dat de jubilarissen samen ontvangen worden op een brunch met muziek. Dit jaar vond dit feest plaats in Het Munchenhof in Langemark. De echtparen die op deze uitnodiging ingingen, zijn Daniel Gryson en Christine Rambour uit de Brugseweg (5 januari), Henri Decoene en Lena Verdonck uit de Brugseweg (3 februari), Yvan Vanroose en Ingrid Vanacker uit de Korte Ieperstraat (13 april), Johan Heens en Ginette D’Herck uit de Duivenstraat (4 mei), Daniël Monsy en Regina Breyne uit de Stadensteenweg (1 juni), Jean Pierre Benault en Lena Bourree uit de Provincieweg (29 juni), Omer Hemelsoen en Ginette Vermeersch uit de Galgestraat (6 juli), Gerard Anckaert en Marie-Rose Deceuninck uit de Zonnebekestraat (13 juli), Erik Bentein en Mireille Ghyselen uit de Langemarkstraat (13 juli), Daniel Lecluse en Marleen Vanlerberghe uit de Houthulsteweg (31 juli), Georges Maes en Paula Zephirin uit de Merelstraat (17 augustus), Willy Vandooren en Rita Geldof uit de Zonnebekestraat (7 september), Lionel Lust en Nicole Devoldere uit de Vijverstraat (14 december) en Daniel De Gryse en Sonja Goegebeur uit de Kerkstraat (10 november 2022). (RB)