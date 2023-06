Gouden koppel Hubert en Josette genieten van het leven: “We gaan nog vaak fietsen”

Afgelopen zaterdag 3 juni was het feesten geblazen ten huize Hubert Messens en Josette Cornelis, wonende in Moerdijkbeek-Oost, in de mooie landelijke Fransmansgemeente Koekelare, want zij vierden in het gezelschap van kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en vrienden hun gouden huwelijksjubileum. En ze kregen te dezer gelegenheid ook het bezoek van de schepenen Stijn Ramboer en Jan Lievens, die hen namens het gemeentebestuur en ons vorstenpaar kwamen feliciteren met hun gouden bruiloft.

Hubert zag het levenslicht in Oostende op 15 april 1949, zijn echtgenote werd geboren in Rouveroy op 22 april 1940. Het gouden echtpaar trouwde op 11 mei 1973.

Verzet

Hubert is eigenlijk een beetje van alle markten thuis. Beroepshalve was hij zelfstandig ruitenwasser, maar voorheen was hij tijdens de zomermaanden ook redder op het strand en hij heeft ook gevaren op de lange omvaart. Josette, eerder al een keer getrouwd, studeerde af als naaister en ging uit werken tot ze uiteindelijk thuisbleef om voor de kinderen te zorgen. Haar eerste huwelijk waaruit haar eerste dochter Inge Verhulst het levenslicht zag, liep spaak en dan smelt de liefde als sneeuw voor de zon en is het eindelijk over en out, aldus het gouden koppel. “Zo leerde Hubert via haar broer die geregeld aan huis kwam, maar ook met Inge veel te vinden was op het strand, de negen jaar oudere Josette kennen. Hubert liet een oogje vallen op Josette en ging op het strand geregeld naast haar zitten. Van het een kwam het ander. “Huberts ouders waren fel gekant tegen onze vrijage, maar uiteindelijk overwint liefde de grootste stormen”, vertelt Josette eerlijk. “Naast mijn dochter Inge Verhulst uit mijn eerste huwelijk, werd ons gezin in de loop der jaren nog verrijkt met drie kinderen: Fiona Messens, Cyriana Messens en Katerine Messens”, vertelt Josette trots. Ze beweerd toch een mooi en plezant jong leven te hebben gehad. Daarnaast zijn er ook tien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Muziek troef

Nu ze beiden op rust zijn, is er tijd zat voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vertellen beiden in koor. Maar Huberts grote passie is toch muziek spelen. Op het gouden huwelijksfeest speelde de band waar Hubert als bassist deel vanuit maakt. En tot onze grote verrassing beschikt een van de dochters – die plots een potje mee muziek ging maken ook nog over een prachtige stem. Maar het gouden echtpaar geniet vooral samen van het leven. Met vrienden samenkomen, een pintje drinken, samen de tuin onderhouden, en ook naar de koers kijken, want Josette heeft in een ver verleden nog volleybal gespeeld bij Middelkerke en gekoerst bij de dames. “Ja, ik heb nog samen gekoerst met Yvonne Reynders, Marie-Thérèse Naessens en Simone Ellegeest. “Vandaar dat we nu nog steeds twee keer in de week 50 km gaan fietsen”, besluiten Hubert en Josette.