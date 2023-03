Gouden jubileum voor Rosanne en Frans

Frans Vermeulen en Rosanne Verkest werden naar aanleiding van hun 50-jarig huwelijksjubileum ontvangen op het stadhuis door burgemeester Alain Top. Hij overhandigde hen namens het stadsbestuur enkele geschenken. Rosanne Verkest (72) is geboren op 1 mei 1950 in Zwevegem als jongste van 7 kinderen. Zij volgde de kleuter- en lagere school en het middelbaar in de Sint-Niklaasschool in Kortrijk. Aan haar 16 jaar ging ze werken in een zaak van krulspelden. Daarna werkte ze 11 jaar in Barco Kortrijk, waar ze geluidsboxen in elkaar moest steken. Daarna bleef Rosanne thuis om voor het gezin te zorgen. Zij schilderde graag op doek. Frans Vermeulen (71) is op 13 juli 1951 in Zwevegem geboren als enig kind van het gezin. Hij ging naar de gemeenteschool voor het kleuter- en lager onderwijs en daarna naar de Staatsschool. Aan zijn 15 jaar moest hij gaan werken. Frans werkte 40 jaar bij Bekaert, aanvankelijk in Zwevegem, later in Moen en vervolgens in Waregem. Hij werkte voornamelijk in de bandkabelafdeling. Frans was vroeger actief in het voetbal en speelde tot zijn 39 jaar. Het gouden koppel leerde elkaar kennen toen ze nog heel klein waren. “We waren bijna buren en speelden veel op het pleintje in de buurt. We waren beiden al jaren in kennis en stonden al bijna op trouwen, maar blijkbaar was dat niet onze juiste keuze en tijdens een feest in het Volkshuis in Zwevegem sprong de vonk over”, vertelt het koppel. Ze verkeerden ongeveer 1 jaar tot ze op 2 maart 1973 in Zwevegem trouwden voor de wet. Ze zijn ouders van Sylvie die trouwde met Martin en oma en opa van Elke en Glen. (Peter Van Herzeele/foto LOO)