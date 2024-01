Gouden jubileum voor Patrick en Agnes

Op vrijdag 29 december werden Patrick Callewaert en Agnes Vandeputte uit de Oostrozebekestraat officieel ontvangen ter gelegenheid van hun gouden huwelijksbruiloft.

Patrick en Agnes leerden elkaar kennen in de cafetaria van het zwembad in Meulebeke. Op 21 december 1973 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze huurden eerst enkele jaren en bouwden toen een huis in de Tuinwijk in Meulebeke. In 2000 verhuisden ze naar de Oostrozebekestraat in Ingelmunster.

Na de schooljaren werkte Patrick (69) zo’n zeven jaar in het confectiebedrijf Seyntex in Oostrozebeke. Daarna was hij bij verschillende werkgevers in de bouwsector actief. Op 35-jarige leeftijd begon hij als zelfstandige in bijberoep. Hij behaalde zijn vereiste diploma’s en startte vijf jaar later als zelfstandige in metselwerken en vloeren. Dit deed hij tot aan zijn pensioen. Agnes (67) werkte zo’n tien jaar in het confectiebedrijf Debruyne in Meulebeke. Ze was enkele jaren thuisstikster van regenjassen en jeansbroeken. Ze werkte daarna nog ruim twintig jaar bij Jaritex in de Leon Bekaertstraat, waar ze uiteindelijk in 2014 met brugpensioen ging.

uitstapjes maken

De jubilarissen hebben drie kinderen: David (1974) trouwde met Els Wielfaert (Meulebeke), Steven (1978) woont samen met Joke Cortvriendt (Schuiferskapelle) en Cindy (1980) woont samen met Nico Vanbeselaere (Oostrozebekestraat in Ingelmunster). Patrick en Agnes hebben ook zeven klein- en twee achterkleinkinderen.

Het koppel weet zich ook na hun pensioen nog goed bezig te houden.Patrick is al vele jaren gepassioneerd door roofvogels. Hij speelt ook graag een partijtje darts met de kinderen en staat in voor het onderhoud van de tuin. Agnes gaat wandelen en fietst. Het gouden koppel maakt regelmatig korte reisjes en uitstapjes.

Op vrijdag 29 januari werd het gouden echtpaar om 11 uur officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis. Schepen Martine Verhamme verwelkomde de familie en vertelde hun levensverhaal. Daarna vierde men verder in restaurant De Nieuwe Driehoek in Meulebeke. (PD)

